7 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 7 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا و583 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.3 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.8 %، ونسبة الوفيات 0.9 % من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود41 مصابا يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.