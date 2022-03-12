فحص ٧٣٦٥٦٦ طالبا ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية.

وقال محافظ البحيرة إن إجمالي طلاب الريف والحضر الذين تم فحصهم بلغ ٧٣٦ ألف و ٥٦٦، حيث تم فحص ٥٤٢٩٤٩ من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص ١٩٣٦١٧ من طلاب الحضر، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا، السمنة والتقزم) لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية وتستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة).

وأوضح أنه يتم الكشف عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل و قياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفي حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، مشير إلى انه سيتم متابعة الأطفال داخل جميع مدن وقرى المحافظة أثناء و بعد الحملة حتى يتم شفاء الطفل تماما.