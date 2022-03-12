إصابة 13 شخصًا فى انقلاب «ميكروباص» على الطريق الأوسطى بالشرقية

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلً من: سرحان محمود عبدالمعين محمود، 32 سنة، ومحمد أحمد عبدالعظيم، وأحمد محمد محمد، 27 سنة، وإبراهيم الديموني إبراهيم، 33 سنة، ومحمود أشرف إبراهيم عبدالعزيز، ومحمد محمود محمد، 29 سنة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ومحمد عصام الدين محمد، 29 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ومحمد ناصر سعيد عطية، 36 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ويوسف ناصر السيد أحمد، 24 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وحسام أحمد أحمد محمد، 26 سنة، مثقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، ومصطفى محمد السيد مصطفى، 20 سنة، وعثمان عبدالفتاح عبدالعظيم، 57 سنة، مُقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، وشخص آخر، مصابين جميعًا بجروح قطعية وكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في الطريق الأوسطي بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.