السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 13 شخصًا فى انقلاب «ميكروباص» على الطريق الأوسطى بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلً من: سرحان محمود عبدالمعين محمود، 32 سنة، ومحمد أحمد عبدالعظيم، وأحمد محمد محمد، 27 سنة، وإبراهيم الديموني إبراهيم، 33 سنة، ومحمود أشرف إبراهيم عبدالعزيز، ومحمد محمود محمد، 29 سنة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ومحمد عصام الدين محمد، 29 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ومحمد ناصر سعيد عطية، 36 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ويوسف ناصر السيد أحمد، 24 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وحسام أحمد أحمد محمد، 26 سنة، مثقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، ومصطفى محمد السيد مصطفى، 20 سنة، وعثمان عبدالفتاح عبدالعظيم، 57 سنة، مُقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، وشخص آخر، مصابين جميعًا بجروح قطعية وكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في الطريق الأوسطي بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

 

13 شخص جروح وإصابات متفرقة حادث انقلاب سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

السيسى: دعم مصرى مطلق لـ«الأونروا» للاستمرار فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين

إصابة 4 في حادثي تصادم بالمنيا

للتعيين كقاضيات.. الإناث لأول مرة فى مقابلات شخصية بمجلس الدولة

مسلسلات رمضان 2022.. بطولة كاملة أم ضيف شرف لـ محمد رياض فى الاختيار 3؟

مشادة بين حسن راتب ودفاعه فريد الديب بجلسة قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد