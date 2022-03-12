السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 50 ألف وحدة أسماك زريعة محظور صيدها و11 طن أعلاف مجهولة

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المسؤولين عن بعض المتاجر والسيارات، قبل ترويج كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وصادرت القوات كميات كبيرة من المنتجات والمواد الخام.

وبالعرض على اللواء ممدوح الضبع، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.

ووردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، برئاسة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، قيام بعض الأشخاص بإقامة «متاجر» غير مرخصة، في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمطهرات والمنظفات، والمبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة، والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر، بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط «2 متجر - 5 سيارات» بدون ترخيص، يتم خلالها تداول الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة الزراعية وأسماك الزريعة، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها، وبلغ إجمالى المضبوطات 6 أطنان منتج نهائي، لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول، 1750 عبوة منتج نهائي لمبيدات زراعية مختلفة الأحجام مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول، 5٫5 طن منتج نهائي لمواد غذائية وزيوت نباتية مجهولة المصدر، وبدون بيانات ومُعدة للتداول، 50 ألف وحدة أسماك زريعة محظور اصطيادها أو تداولها بالأسواق بدون ترخيص.

الأجهزة الأمنية القبض المتاجر والسيارات ترويج لمبيدات والأسمدة الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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