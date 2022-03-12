تموين الإسكندرية تضبط دقيقًا فاخرًا ومواد غذائية مجهولة المصدر

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، من ضبط دقيق فاخر ومواد غذائية مجهولة المصدر، خلال حملات بالمحافظة، وفقًا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السوبر الماركت والاسواق و مطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.

حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، بالاشتراك مع حملة إدارة تموين غرب و الجمارك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أمانى الجزار رئيسة الرقابة، وخالد عوض مفتش الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط سوبر ماركت كبير حيازته دقيق فاخر ومواد غذائية بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على الكميات الآتية: (١٢ جوال دقيق فاخر ٧٠% زنة الجوال ٥٠ كجم، و١٧ جوال أرز زنة الجوال ٢٥ كجم، و٧٠ شيكارة دقيق فاخر كل شيكارة ١٠ أكياس زنة الكيس واحد كجم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

كانت قد شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية عدة حملات نتج عنها: ضبط شركة لبيع المكملات الغذائية، وذلك لحيازتة مكملات غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، وتم التحفظ على١٧٤عبوة أقراص فيتامينات ومكملات بإجمالي ١٧١٤٠ قرصا.

كما تم ضبط مخزن ملابس وأحذية وعطور بمنطقة أبيس وذلك لحيازته أحذية وملابس وعطور مجهولة المصدر وإدارته النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على: (٢٢٠ زجاجة بارفان ١٥٩ زوج أحذية مقاسات وألوان مختلفة).