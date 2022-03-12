الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على أحد المطارات في أوكرانيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أن قواتها أحكمت سيطرتها على أحد المطارات في أوكرانيا خلال عملية إنزال جوي ناجحة.

واتفق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خطوات للدعم المتبادل لمواجهة ضغوط العقوبات الغربية.

الفيديو: من هنا

وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة البيلاروسية "ناتاليا إيزمونت"، وفقًا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم السبت: "إن رئيسي الدولتين اتفقا من الناحية النظرية على خطوات مشتركة بشأن الدعم المتبادل وسط ضغوط العقوبات، بما في ذلك أسعار مصادر الطاقة".

وأضافت أن "بوتين ولوكاشينكو اتفقا على توريد نماذج حديثة من المعدات العسكرية إلى مينسك، كما ركز الجانبان على تطوير المجمع الصناعي العسكري والدفاع عن دولة الاتحاد، واتفقا على توريد أحدث طرازات المعدات العسكرية من روسيا إلى بيلاروسيا في القريب العاجل".

وأشارت إلى أن الجانبين يعتقدان أنه يمكن تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في أي لحظة إذا كانت كييف مستعدة لذلك.

وأفاد مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للمجلس- في بيان أوردته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية اليوم السبت- بأن البطالة الكلية تنتظر الروس، ونتيجة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي فرضها شركاؤنا الغربيون، فقد الروس بالفعل حوالي 100 ألف وظيفة، وهذه مجرد البداية.

وأضاف: "إن ما لا يقل عن 120 ألف روسي فقدوا وظائفهم بعد انسحاب 10 شركات غربية كبرى من السوق الروسية".

ووفقًا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2022 الجاري، سيفقد حوالي 9 ملايين مواطن روسي وظائفهم.

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن الوزارة لم تكتشف أي علامات على وجود تسرب إشعاعي في أوكرانيا.

وأضافت جرانهولم، في سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إننا نواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بالمنشآت النووية في أوكرانيا، ولحسن الحظ، لا تزال أجهزة مراقبة الإشعاع تعمل في معظم أنحاء أوكرانيا، ولم نكتشف أي علامات على تسريب إشعاعي".