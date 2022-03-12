السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 مصانع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص في القليوبية

المخصبات الزراعية
المخصبات الزراعية

ضبط أجهزة الأمن 4 مصانع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص بالقليوبية وتعبئة إضافات الأعلاف والأدوية البيطرية  ومواد الطلاء بدون ترخيص و3 مخازن لتعبئة مواد الطلاء والكيماويات وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية وتعبئة إضافات الأعلاف والأدوية البيطرية بدون ترخيص وبلغت المضبوطات 74٫600 طن مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لكبريتات نحاس زراعية و248٫800 طن مواد خام و8545 عبوة منتج نهائي لإضافات أعلاف و20 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية و30600 عبوة لقاحات وأدوية بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وفى مجال حماية البيئة تمكنت الحملة من ضبط مصنع و 3 مخازن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الكيماويات المستخدمة فى مواد الطلاء والمنظفات المنزلية والمطهرات والمعطرات، وبلغت المضبوطات 55 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد كيمائية تستخدم فى تصنيع البويات و 13 طن منتج نهائى لمنظفات منزلية و33600 قطعة صابون منتج نهائى و8٫800 طن مواد خام سائلة و10000 عبوة منتج نهائى لفواحات بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومعبأة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

مدير أمن القليوبية شرطة البيئة والمسطحات المخصبات الزراعية الأدوية البيطرية

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وائل لطفي

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ضبط 4 مصانع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص في القليوبية

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