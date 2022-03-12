السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في الصالحية القديمة بالشرقية

جريدة الدستور

لقى شخص مصرعه، بعد أن صدمته سيارة، بمدينة الصالحية القديمة، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، باستقبال مستشفى الصالحية لشخص يدعى “ سالم.س.س”، يبلغ من العمر 55 هام، مقيم بالصالحية القديمة “ جثة هامدة ”، بعد أن صدمته سيارة ، أمام مفارق الشرطة، بالصالحية القديمة.

و قد تم نقل جثته للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، في وقوع حادث تصادم، بطريق مدينة القرين، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القرين، باستقبال حالة وفاة لطفلة، وإصابات لـ 3 أشخاص.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل، بتروسيكل، فى طريق مفارق نصار، بمدينة القرين.

وأسفر عن ذلك مصرع الطفلة “سلمى أ.م” تبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة شقيقتها الطفلة “شهد” تبلغ من العمر ١٢ عاما، وشقيقتها الأخرى “ نورا ” ١٧ عاما، ووالدهم “ أ.م.م” 40 عاما، جميعهم مقيمين بالبازات، بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية، مصابين بكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القرين، فيما يجرى تلقى المصابين للعلاج اللازم.

كما لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، في وقوع حادث انقلاب “موتوسيكل” بالطريق الإقليمي، بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزى، باستقبال جثة لشخص، وشخص آخر مصاب، في وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بالطريق الإقليمي اتجاه مركز بلبيس.

محافظة الشرقية سيارة حادث تصادم امن الشرقية مصرع طريق

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