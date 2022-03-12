تعليم الفيوم... تدريب التحول الرقمي ومنظومة الشباك الواحد

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، تدريب التحول الرقمي ومنظومة الشباك الواحد، ويستهدف التدريب تدريب مسئولي مركز معلومات إدارة غرب الفيوم وإطسا التعليمية، ومسئولي التدريب وشئون العاملين وخدمة المواطنين ودمج التكنولوجيا بغرب الفيوم.

وتابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تدريب التحول الرقمي ومنظومة الشباك الواحد بالمديرية.

وتقدمت مدير المديرية برسالة شكر لمسئولي مركز المعلومات بالمديرية، وأشرف محمد عبدالجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية وفريق العمل المعاون وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدد 60 حملة خلال الأسبوع الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار ورقابة الأسواق.

وأوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن مديرية التموين شنت عدد 60 حملة تموينية مكبرة على الأسواق ومحلات بيع السلع وذ بيع اللحوم والمخابز البلدية، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات، بهدف منع احتكار السلع وجشع التجار، والعمل على توفير المعروض من السلع استعداداً لشهر رمضان الكريم.

وأضاف، أن الحملات أسفرت عن ضبط 146 مخالفة بمراكز وقرى المحافظة المختلفة، وذلك بالتنسيق بين المديرية، والصحة والبيئة، والطب البيطري والوحدات المحلية ومختلف الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن المخالفات شملت عدد 7 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، بكميات قدرها 2285 عبوة سلع غذائية ومشروبات مختلفة الأحجام والأنواع، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد 12 مخالفة زيادة أسعار للبدالين التموينيين، والامتناع عن البيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بعدد من منافذ البيع ، وعدد 6 مخالفات تجميع دقيق وسلع تموينية، بعدد 88 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كجم، و 60 زجاجة زيت تموينى.