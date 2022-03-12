السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس ربة منزل قتلت طليقها بسبب زواجه من فتاة بحلوان

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس ربة منزل 45  يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طليقها بسبب خلافات بينهما، حيث تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجنى عليه، بسبب زواجه من فتاة، وأضافت التحريات، أن المتهمة يوم الواقعة قامت بالاتصال بالمجنى عليه للحضور إليها لكى يردها إلى عصمته واستأجرت شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعندما وصل المجنى عليه إلى الشقة قامت المتهمة بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس ربة منزل فتاة جنح حلوان داخل شقة

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وائل لطفي

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