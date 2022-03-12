رابط موقع صندوق التمويل العقاري وأبرز خدماته من الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على طلبات تقديم الوحدات السكنية في مشاريع وزارة الإسكان.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات حجز وحدات سكنية الممولة عبر صندوق التمويل العقاري وآخر موعد لدفع مقدم وحدات دار مصر وجنة وسكن مصر.

رابط موقع صندوق التمويل العقاري

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذه الخطوات:-

شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد الإلكتروني.

دفع مبلغ مقدم الحجز والحصول على إيصال.

الدخول عبر موقع الصندوق من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار المشروع الراغب في الحجز فيه.

كتابة بيانات الراغب في تخصيص شقة سكنية بالتفصيل.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

كتابة بيانات التواصل.

الضغط على زر الحفظ.

ويمكن التقديم في خلال الفترة المخصصة للتقديم والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي قبل طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد.

خدمات موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري

يقدم موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري عدة خدمات إلكترونية للمواطنين أبرزها الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ونتائح الفرز والتظلمات والاستعلام عن مواعيد تسليم الوحدات المخصصة للمتقدمين بالإضافة إلى توفير فرص عمل في المشاريع التي يتم إنشاؤها ومعرفة المناقصات التي تتم وتقديم الشكاوى والمقترحات للمواطنين وإحصائيات كاملة عن كافة المشاريع التي تم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية.

ويتنبأ البنك المركزي حاليا المبادرة الرئاسية الهادفة إلى توفير شقق سيكنة لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث يوفر تمويل بفائدة 3% - 8 % بقيمة 100 مليار جنيه.

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن طلبات الإسكان الاجتماعي

آخر موعد لدفع مقدم وحدات دار مصر وجنة وسكن مصر

يمكن استخدام رابط موقع صندوق التمويل العقاري لحجز الوحدات السكنية في مبادرة مشروع دار مصر وسكن مصر وجنة حيث يبدأ الحجز عبر الموقع الإلكتروني يوم 15 مارس الجاري وتنتهي يوم 24 من نفس الشهر وذلك وفقا للمواعيد التي تم الإعلان عنها.