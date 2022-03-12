السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حريق بعقار سكنى بوسط البلد

حريق
حريق

أصيب شخصان في حريق بعقار بشارع الأزهر بمنطقة وسط البلد.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل عقار سكني بشارع الأزهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وبالفحص تبين أن الحريق شب في الطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي المجاورات، وأسفر الحريق عن إصابة كل محمد. أ، 27 سنة، وأحمد. م، 68 سنة، بالاختناق وتم علاجهما، ويقوم رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد بمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شخصان شارع الازهر وسط البلد الامن عقار سكني الأجهزة الأمنية

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