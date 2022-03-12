إسبانيا تسجل 19 ألفا و849 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا

سجلت إسبانيا 19 ألفا و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 58 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 11 مليونا و223 ألفا و974 إصابة، والوفيات إلى 101 ألف و135.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 98 مليونا و615 ألفا و715 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.