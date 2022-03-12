بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية (صور)

بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة ٢٠٢٠ والتي تجرى بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أنه وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، واستمرار المقابلات الشخصية خلال أيام الشهر الكريم، وتيسيرًا على المتقدمين وأسرهم، فإن النيابة الإدارية قد انتهجت آلية مختلفة لتنظيم مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين، تمثلت في البدء بمحافظات الصعيد والوجه القبلي والمحافظات الحدودية، تليها محافظات الوجه البحري والدلتا وانتهاء بمحافظات المنطقة المركزية والقاهرة الكبرى.

وتؤكد النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والتي تتضمن الآتي:

-الحضور قبل الموعد المحدد لكل متقدم بساعة على الأقل و المعلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

-الدخول من بوابة رقم (٢) بأصل بطاقة الرقم القومي.

-عدم حمل الهاتف المحمول خلال إجراء المقابلة الشخصية.

-الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا والتي تشمل ارتداء الكمامة وواقي الوجه ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.