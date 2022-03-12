أوكرانيا: الممرات الإنسانية قد تفتح اليوم

قال فاديم دينيسينكو مستشار وزير الشئون الداخلية الأوكراني في التليفزيون الرسمي صباح السبت إن الممرات الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك ممر من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة قد تُفتح اليوم السبت.

وقد حذر برنامج الغذاء العالمي، من أن عواقب الأزمة في أوكرانيا بدأت في الانتشار إلى الخارج مما أدى إلى موجة من الجوع الجانبي التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.



وأضاف المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري - في مؤتمر صحفي في جنيف أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يعرض الملايين لخطر الجوع مع عدم قدرة الأسر على تحمل تكلفة الوجبة الأساسية.



ولفت المتحدث إلى أن حوض البحر الأسود - المعروف باسم سلة الخبز في أوروبا - يعد إحدى أهم مناطق إنتاج الحبوب والإنتاج الزراعي في العالم، حيث تمثل أوكرانيا وروسيا 30% من صادرات القمح العالمية و20% من صادرات الذرة العالمية و76% من إمدادات عباد الشمس، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في الإنتاج أو العرض قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الملايين المتضررين بالفعل من ارتفاع معدلات تضخم الغذاء في بلدانهم.



وقال المتحدث إن الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء والوقود أدت إلى زيادة تكاليف عمليات برنامج الأغذية العالمي لتضاف إلى تحديات التضخم العالمي وسلسلة التوريد المرتبطة بوباء كورونا، والتي أدت بالفعل إلى ارتفاع التكاليف منذ عام 2019، ونوه بأن البرنامج مجبر اليوم على دفع مبلغ تقديري 71 مليون دولار إضافية شهريًا لعملياته، وهو ما يمثل ارتفاعًا حادًا بنسبة 50%، لافتًا إلى أن هذا يقلل من قدرة المنظمة الأممية على خدمة المحتاجين في الوقت الذي يواجه فيه العالم عامًا من الجوع غير المسبوق.