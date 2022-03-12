روسيا تحذر: العقوبات يمكن أن تؤدى إلى سقوط محطة الفضاء الدولية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دمتري روغوزين اليوم السبت، عن أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبًا برفع هذه الإجراءات.



وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصًا بتصحيح مدار البنية المدارية.

وأضاف أنه "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مدير وكالة الفضاء الروسية قوله، إن روسيا ستتعامل مع أي اختراق لأقمارها الصناعية كمبرر للحرب.

وقالت الوكالة إن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة روس كوسموس نفى التقارير الإعلامية التي ذكرت أن مراكز مراقبة الأقمار الصناعية الروسية وقد تم اختراقها بالفعل وسط غزو موسكو لأوكرانيا في حين حذر من أي محاولات لذلك.

ونقلت إنترفاكس عنه قوله إن "تعطيل الأقمار الصناعية التابعة لأي بلد هو في الواقع ... سبب للحرب".

وأضافت الوكالة أن روغوزين قال أيضًا إن مؤسسة روس كوسموس تريد من شركة التكنولوجيا البريطانية وان ويب أن تقدم ضمانات بأن أقمارها الصناعية لن تُستخدم ضد روسيا.

ونقلت الوكالة عنه القول إنه إذا لم يتحقق ذلك فإن روسيا ستلغي عملية الإطلاق المقررة لنحو 36 قمرًا صناعيًا لشركة وان ويب من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا من كازاخستان دون تقديم تعويض لوان ويب.

وفي سياق متصل، نفى المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، فقدان السيطرة على الأقمار الصناعية الروسية، مؤكدًا أن جميع مراكز التحكم تعمل بشكل طبيعي.

جاء ذلك، ردًا على أنباء نُشرت في وقت سابق من الأمس، وزعمت أن هناك مجموعة من القراصنة تسمى "إن بي 65" ومرتبطة بمجموعة "أنونيموس" الدولية اخترقت اتصالات "روس كوسموس" مع أقمارها الصناعية وعطلت الاتصال بها.