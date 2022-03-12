السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

واعظة بالأوقاف: المنافقون أشد خطرا على المجتمع من الكافرين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن المنافقين الصنف الثالث والأخير من أصناف الناس الذين ابتدأت بهم سورة البقرة ،وهم الأشد ضررًا على المجتمع الإسلامي، فوجب التحذير منهم، وكان لهم النصيب الأكبر من الآيات التى تحدثت عن أوصافهم في هذه السورة بخلاف الصنفين السابقين، المتقين والكفار.

واستدلت أبو الخير ، بما قاله الله تعالي: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة الآية :٨] قيل في هذه الآية،  أنه المنافقُ، الذي يخالِفُ قولُه فعلَه، وسرُّه علانِيَتَه ومدخلُه مخرجَه، ومشهدُه مغيبَه.

وأضافت في مقطع فيديو مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا القسم من الناس عظيم الشر كثير الفساد، لِما كان من عدائه الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وللذي جاء به، وللذين آمنوا معه.

وأكملت: مهما كان شر الذين كفروا وفسادهم في الأرض عظيما، فأعظم منه وأكثر في الفساد هذا القسم الثالث، الذين يلبسون لباس الإخاء ظاهراً، ويتزينون بثوب المحبة والإيمان علنا، وقلوبهم أشد من قلوب الذئاب عداوة وغلاً.

وأوضحت أن من أوصافهم في القرآن مرض قلوبهم واستهزائهم بآيات الله والرياء وقلة الذكر ومخادعة الله والخوف والجبن والهلع وادعاء الإصلاح وهم المفسدون واتهام المؤمنين بالسفه.

ونوهت بأننا لنعلم أن لكل زمان منافقيه فلنحذرهم ووجهنا رب العزة عن كيفية التعامل معهم والنجاة من شرورهم: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [آل عمران: 120].

يشار إلى أن الدكتورة دينا أبو الخير، تقوم بتسجيل مقاطع فيديو مصورة من أجل الرد على فتاوى المتابعين واستفساراتهم فى كافة القضايا المتعلقة بأمور المسلم في حياته اليومية في المعاملات والعبادات، كما تقوم بتغيير الآيات القرآنية ونشر الأدعية الواردة من الكتاب.

الدكتورة دينا أبو الخير وزارة الأوقاف سورة البقرة المجتمع المنافقين أنواع المنافقون

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وائل لطفي

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