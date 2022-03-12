عبد الرحيم كمال لـ«الدستور»: لهذا السبب اخترت اسم «جزيرة غمام» للمسلسل

أعرب الكاتب والمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها بشكل يومي، على بوسترات مسلسل «جزيرة غمام» التى تم طرحها مؤخرا، لأبطال العمل الذى يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم طارق لطفى، ومي عز الدين؛ تمهيدا لعرض العمل خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضاف الكاتب الكبير فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: الحمد لله أتلقى تهانى كثيرة وكأن العمل تم عرضه وتصدر المقدمة وإن كنت أتوقع ذلك منذ التحضيرات ووضع الخطوط العريضة له، وأعد الجمهور أنه سيتفاجأ بتصاعد الأحداث التي ستبهره منذ انطلاق الحلقات مع بداية الشهر الكريم.

سر تسمية المسلسل بـ«جزيرة غمام»

وكشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن السر وراء اختيار «جزيرة غمام» اسما للمسلسل، قائلا: اخترت هذا الاسم الذى يعبر عن الحبكة الدرامية للعمل، فى حقبة زمنية مختلفة وجزيرة غمام أي جزيرة السحاب وهنا «غُمام» بضم الغين تعنى «غيامة السحاب» كناية عن أحداث المسلسل التى تدمج بين التاريخ والخيال، فى جزيرة تقع بالصعيد وسط المياه بشكل خيالي حدثت قبل 100 عاماً في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ويتم مناقشة حياة الناس التى تعيش في هذه الجزيرة على كافة المستويات، والأحداث تدور فى إطار اجتماعى تشويقية رومانسي ويوجد العديد من الصراعات، أي أن «جزيرة غمام» توليفة درامية فريدة من نوعها ولم يتم تقديمها من قبل.

وفى سياق متصل أعرب الكاتب الكبير، عن فخره بالتعاون مع صديقه النجم الكبير على الحجار، لغناء تترات وفواصل «جزيرة غمام»، والذى يسجل عودة الحجار، لغناء التترات بعد غياب دام 9 سنوات، منذ أن قدم تتر بداية ونهاية مسلسل «خلف الله» الذى تم إنتاجه عام 2013، وكان بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز.

عبد الرحيم كمال والحجار

وكان قد اجتمع «الحجار» الأيام الماضية مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وتمت المناقشة حول سيناريو «جزيرة غمام»، ومن ثم اجتمعا مع المخرج حسين المنباوى، وكل من الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس، لخلق مادة موسيقية مغايرة، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة لتقديم «تترات» البداية والنهاية وتزيين العمل بفواصل غنائية.

أحداث «جزيرة غمام»

تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدي اجتماعى، فى حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام من الآن، ويناقش صراع الإخوة، حول ثلاثة إخوة نشأوا على يد أحد الشيوخ الكبار ويجسده الفنان عبدالعزيز مخيون، ومع توالي الأحداث ووفاة الشيخ تتحول حياتهم من الأخوة إلى عداء كبير، ومن ثم تتطرق الأحداث حول المشاكل التي تحدث بينهم.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جزيرة غمام خلال شهر رمضان القادم 2022، وذلك عبر قناة الحياة الفضائية بشكل حصري بجانب عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضه على القنوات الفضائية.

أبطال جزيرة غمام

أبطال «جزيرة غمام»

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد، عبد العزيز مخيون، ووفاء عامر.