عرض الفيلم الروائي الطويل Children of men بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم السبت، عرض للفيلم الروائي الطويل Children of men أو "أطفال الرجال"، للمخرج ألفونسو كوارون، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما المركز.

وفيلم "أطفال الرجال"، إنتاج بريطاني للعام 2006 وتبلغ مدة عرضه 109 دقيقة. والفيلم من بطولة النجم العالمي كلايف أوين ــ مايكل كين ــ جوليان مور ــ كلير هو ب آشيتي ــ تشارلي هونام ــ داني هيوستن ــ شيواتال إيجيوفور وبيتر مولان.

تدور أحداث فيلم "أطفال الرجال"، في أجواء خيال علمي كابوسية، عندما يصبح مستقبل البشرية علي المحك، والمخاوف من إنقراض الجنس البشري من علي الأرض، وذلك نتيجة لمستقبل غريب تتضائل به معدلات المواليد والاطفال تكاد تنقرض بسبب الانخفاض في نسبه الخصوبة عند النساء.

والفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الأسم، وتدور أحداثها في بريطانيا تنبأ بعام 2027 بعد تعرض البشرية لحالة ضخمة من الحروب والانقسامات والأمراض التى أدت إلى عدم ولادة أطفال في العالم منذ 18 عاما كاملة، مما يهدد البشرية كلها بالفناء. في وسط هذه الفوضى نتعرف على "تيو فارون" الناشط السياسي القديم الذي فقد الاهتمام بكل شيء بسبب الحال الذي وصل العالم إليه، وتتوالي الأحداث.

يذكر أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، أسسها الآباء اليسوعيين في عام 1954؛ بهدف التكوين البشري لأولئك ــ خاصة الشباب ــ الذين يرغبون في المساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع.



ــ وعرض الفيلم الجورجي "Mandarins" بجزويت القاهرة

في سياق متصل، وضمن فعاليات نادى سينما الجزويت، التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، يعرض في السادسة من مساء اليوم أيضا، الجورجي "Mandarins" أو "اليوسفي"، وذلك بمقر جمعية النهضة، الكائن في شارع المهراني في الفجالة.

وفيلم "اليوسفي" إنتاج جورجيا عام 2013 من إخراج وإنتاج وكتابة زازا آروشادزي. وترشح الفيلم لجائزتي الجولدن جلوب والأوسكار لأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية.

تدور أحداث فيلم "اليوسفي"، في إحدى القرى الصغيرة، أثناء الحرب بين جورجيا وأبخازيا في بداية التسعينات، رحل جميع من في القرية تلك لأنها قريبة من مناطق النزاع المسلح بين قوات الجيشين، وتبقى فقط في تلك القرية "ماركوس" وهو يرعى أرضا كبيرة بها ثمار اليوسفي يحاول قطفها قبيل اشتعال الأحداث أكثر، ويستعين بـ "إيفو" الأخير أيضا بصحبة ماركوس في هذه القرية، والذي يمتلك ورشة نجارة، يصنع صناديق لماركوس لكي يضع بها اليوسفي، وكلاهما استوني وبالرغم من اقتراب المعركة، يبقى إيفو في القرية ولا يغادرها، ويغامر بحياته.