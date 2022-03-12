السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الأوروبى يحذر من بلوغ التضخم بمنطقة اليورو 7.1%

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% هذا العام، في سيناريو "قاس" يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، ترجح التوقعات التي نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، أن تؤدي عقوبات أكثر صرامة على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة جراء انخفاضات أكثر حدة في الإمدادات، وإعادة تسعير أقوى في أسواق المال وآثار أكبر لجولة ثانية من ارتفاع الأسعار.

وجاء في التوقعات، أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3% مقارنة مع نمو يبلغ 3.7% في الحالة الأساسية للبنك، والتي كانت أسعار المستهلكين فيها ستزيد بنسبة 5.1%.

ووفقًا لسيناريو "معاكس" أقل حدة، فإن الأثر على النمو والتضخم لن يكون واضحًا.

وتم تقديم التوقعات إلى مجلس محافظي البنك للمساعدة في صياغة قراره للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الأوروبي، إنه "في كلا السيناريوهين البديلين، من المفترض أن يكون تأثير الصراع أكثر وضوحًا في العام 2022، وسيكون هناك حل للصراع مع مرور الوقت، وفي هذا الصدد، يمكن وضع المزيد من السيناريوهات السلبية".

المركزى مركز منطقة التضخم المركزي الأوروبي حذر منطقة اليورو الاوروبي

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وائل لطفي

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