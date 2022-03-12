السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الديمقراطى الكردستانى»: التفاهمات بين الكتل الشيعية لا تؤثر على التحالف الثلاثى

النائب عن الحزب
النائب عن الحزب محما خليل

استبعد الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بالعراق تأثير تقارب "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" على التحالف الثلاثي.

وقال النائب عن الحزب محما خليل لـ"العراقية الإخبارية"، إن التفاهمات والحراك الذي شهدته الساحة السياسية مؤخرًا لاسيما الاتصالات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وكذلك مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ستسهم في الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأضاف أن "التقارب الأخير بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لا يؤثر على التحالف الثلاثي"، مرجحًا "انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل".

وأكد النائب "خليل"، أن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية كبيرة جدًا، مبينًا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعول على الثلث المعطل.

كردستان الديمقراطي الكتل الشيعية التحالف تحالف الديمقراطي الكردستاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

المملكة العربية السعودية تعلن تأسيس شركة قابضة للطاقة النووية

واشنطن: إرسال متطوعين من الشرق الأوسط إلى دونباس تصعيد للموقف

«الديمقراطى الكردستانى»: التفاهمات بين الكتل الشيعية لا تؤثر على التحالف الثلاثى

بوتين ولوكاشينكو يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية

واشنطن تفرض عقوبات على زوجة متحدث الكرملين وأبنائه و12 نائبا فى «الدوما»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل