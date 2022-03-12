«الديمقراطى الكردستانى»: التفاهمات بين الكتل الشيعية لا تؤثر على التحالف الثلاثى

استبعد الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بالعراق تأثير تقارب "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" على التحالف الثلاثي.

وقال النائب عن الحزب محما خليل لـ"العراقية الإخبارية"، إن التفاهمات والحراك الذي شهدته الساحة السياسية مؤخرًا لاسيما الاتصالات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وكذلك مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ستسهم في الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأضاف أن "التقارب الأخير بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لا يؤثر على التحالف الثلاثي"، مرجحًا "انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل".

وأكد النائب "خليل"، أن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية كبيرة جدًا، مبينًا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعول على الثلث المعطل.