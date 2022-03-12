السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تفرض عقوبات على زوجة متحدث الكرملين وأبنائه و12 نائبا فى «الدوما»

تاتيانا نافكا ودميتري
تاتيانا نافكا ودميتري بيسكوف

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تاتيانا نافكا زوجة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وأولاده البالغين، و12 نائبا في مجلس الدوما الروسي.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن العقوبات تفرض على أعضاء في مجلس الدوما الروسي لدورهم في الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

 

وطالت العقوبات أيضا أفراد عائلة دميتري بيسكوف الذي سبق للإدارة الأمريكية أن فرضت عقوبات عليه قبل عدة أيام على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

يذكر أن تاتيانا نافكا الرياضية السابقة وبطلة الألعاب الأولمبية في التزحلق الفني، هي الزوجة الثالثة لدميتري بيسكوف ولهما ابنة ولدت عام 2014.

 

ولدى دميتري بيسكوف كذلك ابنة و3 أبناء من الزوجتين السابقتين.

روسي مجلس الدوما الروسي الدوما الكرملين فرض عقوبات الروس

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