قصور الثقافة تطلق المؤتمر العلمي السابع لثقافة الشباب والعمال

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المؤتمر العلمي السابع لثقافة الشباب والعمال بعنوان "إستراتيجية بناء الشباب المصري"، والذى يترأسه ا.د. أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر، ويتولى رئاسته الشرفية ا.د محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى أمين عام المؤتمر، وذلك فى الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

تتضمن فعاليات اليوم الأول والتى تبدأ فى السادسة مساء بقصر ثقافة الأقصر، افتتاح المؤتمر وإلقاء الكلمات، يعقبها تكريم رئيس المؤتمر ورئيس شرف المؤتمر، ثم عقد المائدة المستديرة الأولى والتى تقام بعنوان "الأطفال المبدعون نواة الشباب في المشروع القومي المصري من براءة الوجدان إلي عافية الحلم" ويشارك فيها ا. محمد كمال، أ.د أحمد محيى حمزة، د. حنان موسى.

وفى اليوم الثانى من الفعاليات التى تقام بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تعقد ثلاث جلسات بحثية، الأولى بعنوان "دور الشباب في تنمية الوعي المجتمعي كإستراتيجية قومية"، ويترأسها أ.د مصطفي محمود، وتناقش ثلاثة أبحاث هى، "أساليب التواصل الاجتماعي الالكترونية وتشكيل الثقافة الشبابية.. دراسة ميدانية في محافظة سوهاج" للدكتور الفنجرى أحمد محمد غلاب، الثانى بعنوان المعرفة وعلاقتها ببناء الوعي الاجتماعي لدى الشباب" للدكتورة أسماء حسن راغب، الثالث بعنوان "تفعيل دور الشباب في المجتمع من خلال خفض التشوهات المعرفية لزيادة تقدير الذات والتخطيط للمستقبل"، للباحثة سناء عبد الله محمود، كما تعقد الجلسة البحثية الثانية بعنوان "ريادة الأعمال والاستثمارات القومية" ويترأسها أ.د. السيد محمد أبو دهب، وأ.د مها إبراهيم، وتتضمن ثلاثة أبحاث، الأول بعنوان "ريادة الأعمال: نموذج جديد للاقتصاد المصري" أ.م.د/ شيماء عبد الستار أحمد، والثانى بعنوان "الاستثمار في الشباب والمرونة في مهاراتهم"، للدكتورة هبه ناصر أحمد بدوي، والثالث بعنوان "العمارة الداخلية الحيوية (الطاقة- الإنسان- العمارة والتصميم الداخلى من منظور التشكيل الحيوى)"، للباحث احمد مصطفى أحمد أبو الحسن.

أما الجلسة البحثية الثالثة والتى تقام بقصر ثقافة الأقصر بفعنوان "الفن واستشراق إستراتيجية إبداعية للشباب" ويترأسها أ.د. محمد سعيد، وتتضمن أربعة أبحاث، الأول بعنوان "فن الجرافيك والثورات بين التأثير والتأثر"، أ.م.د. أيمن قدري محمد، والثانى بعنوان "جماليات تشكيل الأسلاك المعدنية في الحلي المعاصر"، للباحثة صفاء محمد محمد نصارى، والثالث بعنوان "فكرة الواب اب كمدخل لاستحداث مشغولة نسجية كمكمل داخلي للمسكن" للباحثة رانيا محمود أنور علي، أما البحث الرابع فبعنوان "معايير الصحة والسلامة المهنية لفئة الصم والبكم بما يتماشى والمتطلبات المهنية للخزف"، للباحثة سارة عبد الحميد سعد الصغير.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والتى تقام بقصر ثقافة الأقصر، المائدة المستديرة الثانية بعنوان "دور بعض المؤسسات التربوية في تعزيز إستراتيجية بناء الشباب المصري" ويشارك فيها أ.د محمد جابر محمود، ا.د أحمد محيى حمزة، د. حنان موسى، أ. أحمد يسرى، يعقبها الجلسة الختامية لإعلان التوصيات.