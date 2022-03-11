وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يشهدان فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ثانى فعاليات مهرجان ابيدوس الاول للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر؛ بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج حيث احيا النجم علي الحجار وفرقته حفلا، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

وأكدت عبد الدايم، أن مهرجان ابيدوس تظاهرة ابداعية جديدة بالصعيد تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان، موضحة أن الأنشطة المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين ابناء الوطن ، مشيدة بالإقبال الضخم على الفعاليات والذى يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية .

أما الفنان الحجار ثمن جهود الثقافة فى نشر الفنون بمختلف المحافظات ويستحوذ على وجدان الحضور بمعبد أبيدوس.

وكان الجمهور قد احتشد بساحة معبد ابيدوس كما أطل الكثيرون منهم من نوافذ واسطح المنازل المجاورة لحضور حفل النجم على الحجار الذى ثمن جهود وزارة الثقافة فى نشر الفنون بمختلف المحافظات ثم استحوذ على الوجدان بمجموعة متنوعة من العلامات البارزة فى مشواره الفنى والتى ضمت الكثير من القيم السامية كان منها تتر مسلسل المال والبنون ، على قد ما حبينا ، ذئاب الجبل ، الزين والزينة، مسألة مبدأ ، الليل وأخره، عارفة، الرحايا وغيرها .

سبق الحفل عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة شمل جانبا من تراث صعيد مصر ولاقى الاستحسان والقبول .

جدير بالذكر ان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتحت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار نائبا عن رئيس الوزراء، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أمس الخميس، فعاليات الدورة الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مصطفى وزيري امين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .