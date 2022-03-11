الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

مباراة الزمالك
مباراة الزمالك

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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