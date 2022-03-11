نتائج انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين بمطروح

انتهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، من فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات اليوم في محافظة مطروح لاختيار نقيب عام المهندسين برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات والمستشار محمد شاهين رئيس اللجنة الفرعية.

وقال المستشار محمد عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن إجمالي مهندسى مطروح المقيدين في الكشوفات 861 مهندسا، حيث شارك في الانتخابات لاختيار النقيب العام 164 مهندسا وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة للمرشحين على مقعد النقيب العام 162 صوتا و2 صوت باطل، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء اللجنة الرئيسية من أعمال الرصد والتجميع.