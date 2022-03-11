حريق بكلية «طب السويس» أثناء فعاليات المؤتمر السنوي الأول

شب حريق متوسط بكلية الطب بجامعة السويس مساء اليوم الجمعة، خلال فعاليات مؤتمر كلية الطب السنوي الأول.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد لنطاق أوسع، بلا أي خسائر.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي لموقع البلاغ بطريق الخدمة بأول طريق السويس القاهرة.

وقال مصدر بجامعة السويس إن الحريق بسبب ماس كهربائي، شبت النيران بالمحول الكهربائي المغذي للطابق الأول من مبنى الكلية.

وتابع المصدر أن فردين من الأمن الإداري تعرضا لحالة من الاختناق بسبب الأدخنة اللي تصاعد من اللهب، وتلقيا الاسعافات الأولية على يد رجال الإسعاف بمكان الحريق.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد بأقسام مستشفى السويس العام، فور تلقي البلاغ، تحسباً لوصول اي مصابين.

وكانت كلية الطب بجامعة السويس قد افتتحت أمس الخميس المؤتمر السنوى الأول، بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة، بحضور الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس و دكتور سعيد عبادى عميد كلية الطب تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حضر المؤتمر الدكتور تامر البوهي نقيب اطباء السويس وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات داخل وخارج مصر .

بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور سعيد عبادى ، والذى اشار ان جائحة كورونا كانت هى السبب فى تأخير تنظيم تلك المؤتمر والتي كانت تحرص الكلية على تنظيمه منذ أكثر من عامين ، معبرا عن سعادته عن تنظيم المؤتمر الأول فى تاريخ الكلية وهو عميدا للكلية .

أوضح عميد كلية الطب بجامعة السويس، أن المؤتمر سيكون على مدار يومين، لافتا إلى أن اليوم الأول سيكون جلسات بخصوص عن كل ما له علاقة بالعملية التعليمية فى المجال الطبى أما اليوم الثاني سيكون داخل مقر المجمع الطبى وسيتم مناقشة المشاكل الطبية الموجودة فى التخصصات الطبية المختلفة وسيتم حضور عدد من الأطباء المتواجدين فى المستشفيات .

ومن جانبه قال الدكتور السيد الشرقاوى، إن هذا المؤتمر فرصة الطاقم المعاون داخل كلية الطب و المعيدين للاستفادة من خبرات دكاترة كليات الطب الموجودين فى المؤتمر من داخل وخارج مصر، مضيفا أن الجامعة حريصة دائما وأبدا على تنظيم تلك المؤتمرات فى مختلف التخصصات المختلفة للاستفادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.