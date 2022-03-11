«الناتو»: الحلف حريص على عدم خروج الصراع إلى خارج حدود أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد سلب حرية وسيادة أوكرانيا".

وتابع أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، أن بوتين أراد تقليل وجود الناتو على حدوده ولكن حدث العكس، مشيرًا إلى أن الحلف حريص على عدم خروج الصراع إلى خارج حدود أوكرانيا".

وشدد ستولتنبرج على أن مهمة حلف شمال الأطلسي هي الدفاع عن كل الدول الأعضاء، وسنواصل سياسة الباب المفتوح لضم مزيد من الدول"، منوهًا بأن الرئيس الروسي بوتين سعى لتحجيم الناتو لكن الحلف يعزز وجوده قرب حدود روسيا".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس، إن بلادها تسعى لبناء تحالفات حول العالم لعزل روسيا، مشيرة إلى أنه يجب مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه "علينا مضاعفة العقوبات على روسيا بما فيها وقف تدفق الغاز والنفط الروسيين"، منوهة بأن هدف بلادها إفشال مخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أوكرانيا.

وأضافت «تراس»: “نعمل مع شركائنا لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا”، منوهة بأن "يجب مواصلة تقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن عدم وقف بوتين في أوكرانيا يعني تداعيات في أوروبا، لذلك يجب أن نضمن حتمية فشل بوتين.

وقالت: "حرب روسيا في أوكرانيا تسبب بمعاناة كبيرة"، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاجأ بوحدتنا والعقوبات التي تم فرضها".

من جهته ثمّن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدور البريطاني في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا بما فيها الأسلحة الفتاكة، مطالبًا موسكو السماح بخروج المدنيين من المدن المحاصرة في أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى النخبة الحاكمة في روسيا، مضيفًا: "نعزز جهودنا لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص".