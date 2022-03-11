منتدى المستقبل للفكر يناقش رواية «نادى المحبين» لصبحى موسى.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 15 مارس 2022، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة نقدية لمناقشة رواية “نادي المحبين” للكاتب الروائي صبحى موسى، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائية والناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، ويدير الندوة الإعلامي عمرو الشامي.

وصدرت رواية “نادي المحبين” عن دار “سما” للنشر بالقاهرة، وتأتي بعد عدد من الأعمال الإبداعية للكاتب صبحي موسى الذي بدا مسيرته الأدبية شاعرا، وقد أصدر خمس مجموعات شعرية، وتعد “نادي المحبين” الرواية الثامنة لمؤلفها بعد رواياته: “صمت الكهنة، حمامة بيضاء، المؤلف، أساطير رجل الثلاثاء، الموريسكي الأخير، نقطة نظام، صلاة خاصة”.

الروائي صبحي موسى قال فى تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إن رواية نادي المحبين تأتى كجزء ثان لرواية "أساطير رجل الثلاثاء"، والتي صدرت في طبعة جديدة عن دار سما للنشر أيضًا، وكانت طبعتها الأولى عن هيئة الكتاب، وحصلت على جائزة أفضل عمل روائي عام ٢٠١٤ من معرض الكتاب، والتي رصد من خلالها رحلة حياة شخصية من أهم شخصيات التاريخ العربي والإسلامي الحديث، شخصية شغلت أنظار وفكر الإعلام العالمي على مدار عقد كامل، وهي أسامة بن لادن ومن معه من رجال جماعة القاعدة التي قامت بأحداث 11 سبتمبر من عام 2001، والتي تتوقف أحداثها عند انهيار برجي التجارة، لكنها في الأصل كانت قد توقفت عند مصير جماعات الإسلام السياسي التي جمعها بن لادن من مختلف البلدان العربية، وحقق من خلالها انتصاره على الأفغان، ونشأ السؤال عن مصير هذه الجماعات التي تدرب على حمل السلاح، فلا المجتمع الدولي راغب في وجودها كتنظيم عالمي، ولا البلدان التي خرجت منها راغبة في عودتها إليها".

صبحي موسي (مواليد 1972)، هو كاتب وشاعر وروائى مصري، كتب أكثر من ديوان شعرى مثل صمت الكهنة، وحمامة بيضاء، وقصائد الغرف، ورواية أساطير رجل الثلاثاء، والموريسكي الأخير.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".