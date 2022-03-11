برلمانية تشيد بتدريب 8481 إفريقي فى مجالات الطاقة

أشادت نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بتعاون مصر مع الدول الإفريقية لبناء القدرات البشرية فى مجالات الطاقة المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تدعيم التعاون مع كل الدول، وبناء وإعداد الكوادر البشرية في جميع دول القارة الإفريقية.



وثمنت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، جهود وزارة الكهرباء لبناء قدرات 8481 متدرب إفريقي، حيث شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج عدد 64 متدربًا من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتى، بوروندي، الصومال، أوغندا فى خمسة برامج تدريبية تحت عنوان "إدارة الطاقة"، "الإدارة الفعالة لمحطات توليد الكهرباء"، "تشغيل وصيانة محطات كهرباء الديزل"، "تشغيل وصيانة المحطات الكهرومائية"، "تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".



وأكدت النائبة، على أن تطورات السنوات الأخيرة قد ضاعفت من مسئوليات مصر ودورها تجاه القارة الإفريقية التي لا تنساهم، خاصة في ضوء الآثار السلبية لجائحة كورونا على إفريقيا، وأن الشعوب الإفريقية تتطلع إلى مصر التي حققت مستويات جيدة من الاستقرار السياسي والأمني، ومن النمو الاقتصادي رغم جائحة كورونا، ورغم تقلبات الاقتصاد العالمي، ونجحت في تجاوز العديد من التحديات الداخلية والإقليمية، وهو أمر يضاعف من مسئولية مصر تجاه الدولة الشقيقة.



وأوضحت، على أن الدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة يأتي ضمن خطة مصرية طموحة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكل دول القارة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية للوفاء بأهداف التنمية الأفريقية.



يذكر أن هذه البرامج تُعد أحد الانشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية فى مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركزا تدريبيا فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.



وألقى الدكتور شاكر أثناء الاحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة وأكد أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكل دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.



جدير بالذكر أن الدورات التدريبية التى قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد 8481 متدربا إفريقيا تضمنت عدد من الدورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كل نفقات التدريب والاإقامة وتذاكر الطيران والزيارات الميدانية من خلال مشروع التعاون مع الدول الإفريقية بلغت حوالى 164 برنامج تدريبى و4 ورش عمل لتدريب 2501 متدرب (من 26 دولة إفريقية) فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.