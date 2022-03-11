مؤتمر يناقش أورام الجهاز التناسلي وجراحات المناظير بجامعة سوهاج

نظم المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة، والذي يقام بجامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، جلستين علميتين تحت عنوان "أورام الجهاز التناسلي للمرأة ومستجدات علاجه"و "وجراحات المناظير الدقيقة للرحم والبطن"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجلسات العلمية تهدف إلي تبادل الخبرات العلمية لمواكبة التطورات في مجال جراحات مناظير البطن والرحم، والجديد في أمراض أورام الجهاز التناسلي للمرأة ومستجدات علاجه، مضيفا أن الجلسات ناقشت أحدث المستجدات العلمية والطبية والعلاجية والتطورات الرئيسية فى عدد من الموضوعات المتعلقة بالإنجاب وعلاج العقم لدى السيدات، والمشاكل الصحية التى تعانى منها المرأة، وكيفية حلها.

وأكد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة سوهاج تسعى دائماً لمناقشة السبل الحديثة للتعامل مع حالات تأخر الإنجاب، فهو حق لكل سيده، وذلك من خلال عرض أحدث المستجدات العالمية بصورة دورية والعمل علي تطبيقها بشكل عملي وناجح.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس المؤتمر، أن الأورام السرطانية للجهاز التناسلي تنتقل بعدة طرق ومنها الغزو المباشر للأنسجة أو الأعضاء المجاورة فتنشر عبر الأوعية والعقد اللِّمفِيَّة أو مجرى الدَّم إلى أجزاء بعيدة من الجسم، لافتا أنه يمكن فحص الحوض بطريقة منتظمة وعمل إختبارات بابانيكولاو (Pap) أو إختِبارات أُخرَى مماثلة لتؤدي إلى الكشف المبكر لها، والعمل على علاجها، مؤكداً أنه قد تمنع مثلُ هذه الفحوصات حدوث السرطان في بعض الأحيان، من خلال الكشف عن التغيّرات السابقة للتَّسرطن "خلل التنسُّج dysplasia"قبل أن تُصبح سرطانيَّة من الدرجة المتأخرة، بالإضافة أنه عندَ الإشتباه بالسرطان يجب فحص خزعةٍ لتأكيد أو إستبعاد التَّشخيص، وذلك عن طريق إستئصال عيِّنةٌ نسيجيَّةٌ من العضو المصاب وتُفحصُ تحت المجهر (خزعة) وتُحلّل للوصول إلي نتيجة حاسمة.

وأشار الدكتور أحمد فوزي رئيس المؤتمر، أن الجلسة العلمية للمناظير تهدف إلى تدريب الأطباء على معرفة أحدث الأساليب فى مجال جراحات مناظير البطن والرحم في طب النساء، وكيفية إجراء عمليات إستئصال الرحم بالمنظار بطريقة سلسة وآمنه، لافتاً أن إستخدام الزجاجات البلاستيكية فى عمليات تخزين المياه وتناولها، وإعادة إستخدام الزيوت فى عمليات القلي يعد كارثة، إلى أنها من العوامل الأساسية التي تؤثر سلباً علي عملية تأخر الانجاب.

الجدير بالذكر أنه حاضر بالجلسات العلمية كلا من الدكتور صلاح علي إسماعيل أستاذ أمراض التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بسوهاج.

الدكتور علي السمان أستاذ جراحة المناظير وإصلاح العيوب الخلقية بالجهاز التناسلي بكلية الطب بأسيوط، والدكتور محمود ذخيره أستاذ التوليد وامراض النساء بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد مصطفى أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء، والدكتور أحمد حسين مدرس مساعد التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بسوهاج،.والدكتور هشام أبو طالب أستاذ جراحة أورام الجهاز التناسلي بكلية الطب بجامعة أسيوط.