الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا

شارل ميشيل
شارل ميشيل

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مضيفًا: "موقفنا موحد في ضرورة التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا".

وتابع ميشيل، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا، منوهًا بأنه "نريد تحقيق تقدم في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فكرة تطوع آلاف من الشرق الأوسط في الذهاب إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في القتال الجاري هناك إلى جانب القوات الروسية.

وخاطب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، بالقول: "نتلقى أعدادًا هائلة من الطلبات من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون في التوجه إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين بغية المشاركة فيما يعتبرونه حركة تحرير، ومعظمهم من دول الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد الطلبات عتبة الـ16 ألفا".

وتابع: "في هذه المسألة نعتبر من الصحيح الرد إيجابًا على هذه الطلبات، خاصة أنها تأتي ليس لاعتبارات مالية بل بسبب الرغبة الحقيقية من قبل هؤلاء الناس، ونعرف الكثيرين منهم وهم سبق أن ساعدونا في الحرب ضد (داعش) في أصعب فترة، خلال السنوات العشر الماضية".

بدوره، أشار بوتين، ردًا على هذا الكلام، إلى أن "الممولين الغربيين للنظام الأوكراني لا يخفون عملهم على جمع مرتزقة من مختلف أرجاء العالم ونقلهم إلى أوكرانيا"، محملًا إياهم المسئولية عن "التجاهل التام لكافة أعراف القانون الدولي".

وأضاف: "لذلك عندما ترون أن هناك أشخاصًا يرغبون في التوجه إلى دونباس لمساعدة سكانها، وذلك ليس من أجل المال، فيجب الرد إيجابًا ومساعدتهم في الذهاب إلى منطقة القتال".

شارل ميشيل المجلس الأوروبى الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا الدعم لأوكرانيا

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