ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار.. غيوم ورياح على الإسكندرية (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة مع ارتفاع أمواج البحر، في طقس متقلب على جميع الأنحاء.

وغطت الغيوم سماء عروس البحر المتوسط اليوم، في رابع أيام نوّة الحسوم والتي تستمر على المدينة الساحلية لـ 7أيام متواصلة تشهد خلالها رياح جنوبية غربية، وأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدوث 50% تقريبا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم / ساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط من 3-4 أمتار.