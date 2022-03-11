مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج يفوز بجائزة أفضل ملتقى افتراضي لعام 2021

حصل الملتقى الافتراضي للتوظيف UCCD EXPO 2021، الذي نظمه مركز التطوير تطوير المهني بجامعة سوهاج، بجائزة أفضل ملتقى توظيف إفتراضي لعام 2021 متعدد أصحاب الأعمال المشاركين best Multi-Employer Job Fair for 2021، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الجائزة أعلنت خلال الحفل الأول لتوزيع جوائز Eventeer vFairs الشركة الرائدة في مجال الفعاليات الافتراضية في العالم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الملتقى الافتراضي للتوظيف الفائز UCCD Career Expo والذي عقد في 22 مارس 2021، يعد ثاني ملتقى توظيفي للمراكز الجامعية للتطوير المهني ضمن فعاليات أول منصة إفتراضية للتوظيف لسنة 2021، وأقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع 9 جامعات مصرية حكومية، لافتًا إلى أنها تتيح لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب، كما توفر للطلاب فرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال، والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، إلى جانب حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن الملتقى الإفتراضي الثالث للتوظيف 2022-UCCD March Career Expo2022 سيعقد في 28 مارس الجاري، ويستضيف أكثر من 6000 طالب وأكثر من 50 من أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعتبر تتويجاً للتعاون الكبير للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، والشراكة مع أرباب الأعمال والجهات الراعية، ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدعم الفني للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وvFairs».



فيما تستمر فعاليات المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، وذلك بعقد محاضرة علمية تحت عنوان"أساليب البحث العلمي والنشر الدولي"، والتي تقام بمركز تطوير التعليم الطبي المستمر بكلية الطب البشري بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تشجيع البحث العلمي والنشر الدولي ومساعدة الباحثين في نشر أبحاثهم داخليا وخارجيا، وذلك ٱيمانا بأهميته، الذي يسهم بدوره في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وأضاف الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المحاضرة العلمية ناقشت أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي والحلول المقترحة من وجهة نظر المشاركين، وأثر ذلك على تطوير العملية التعليمية بالجامعة، مضيفا أن المحاضره شملت كيفية إعداد الورقة البحثية، والشروط الواجب توافرها لإعدادها ومحتوياتها، بالإضافة إلي كيفية طرق النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية، وكيفية التعامل مع قواعد البيانات الأكاديمية اللازمة للبحث العلمي، وكذلك التعرف على أخلاقيات البحث العلمية وقضايا الإنتحال والملكية الفكرية.

وأوضح كلا من الدكتور مجدي القاضي والدكتور أحمد فوزي رئيسي المؤتمر، أن المحاضرة هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات المتعلقة بالنشر العلمي، وكيفية إعداد البحث للنشر، وآلية إختيار المجلة العلمية الملائمة لذلك، وكيفية التعامل مع الهيئة التحريرية وفنيات كتابة الجزئيات المختلفة للبحث العلمي، والعمل على المتطلبات و صقل الخبرات اللازمه لتحسين التصنيف الدولي للجامعات، وكيفية إجراء التحليل العلمي والنقد للأبحاث المنشورة.

وأكد الدكتور أحمد مخلوف العميد الأسبق بجامعة طب أسيوط، والمحاضر للمادة العلمية، على مدى أهمية النشر العلمي، وأن ذلك يأتي في إطار دعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية وتحسين نوعيته لتحقيق الإنجازات العلمية المرجوة.

والجدير بالذكر، أنه حضر المحاضرة العلمية كلا من الدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض السابق، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتوره عبيره محمودمدير مركز جودة وسلامة الغذاء بالجامعة، والتي حاضر فيها كلا من، الدكتور عمر ممدوح رئيس وحدة تحسين التصنيف الدولي بجامعة أسيوط، الدكتور محمود عبدالعليم رئيس وحدة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط.