ضبط 280 طن أغذية فاسدة وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات مُكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تقوم بإنتاج منتجات غذائية وزراعية من مواد مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء ممدوح الضبع، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في محافظتي «الفيوم- القليوبية»، عن ضبط «7 محال، مؤسسة زراعية تجارية، شركة أعلاف، 2 عيادة بيطرية، 4 مخازن، مدشة»، وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الفيوم، بمضبوطات بلغت «57.5 طن أعلاف، 66 طن و4110 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية، 1870 عبوة مبيدات زراعية، 170 عبوة أدوية بيطرية، 500 كيلو جرام تقاوى ذرة».

ونجحت الحملات بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث شرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط «2 محل، مطعم، عيادة بيطرية»، وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمخالفات ومضبوطات بلغت 536 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، وبدون بيانات، وعدم وجود طبيب بيطري وبدون ترخيص.

كما تم ضبط «3 مخازن، ثلاجة، شركة»، وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الفيوم، بمضبوطات بلغت 257.573 طن و200 كرتونة مواد غذائية، وضبط 38 قضية بنطاق مديرية أمن الفيوم، عبارة عن 28 قضية جوابى وغزل مخالف لـ650 جوبية، 10 قضايا عدم تجديد قوارب الصيد.