الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية يشارك في ختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بـ«مارمرقس المعادي»

كنيسة
كنيسة

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في ختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي استضافته كنيسة مارمرقس القبطية بالمعادي حيث كان في استقباله الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.

وقال رئيس الأساقفة إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة يشكل فرصة للقاء قيادات الطوائف المسيحية في صلاة مشتركة عنوانها المحبة، لافتًا إلى أن الوحدة لا تعني الانصهار داخل كيان واحد.

وشرح رئيس الأساقفة صلاة المسيح من إنجيل يوحنا إصحاح ١٧ قائلًا:

المسيح ممجد فينا من خلال طول الأناة، يدعونا السيد المسيح ونقاوم دعوته، هو يكلمنا طوال الوقت، يكلمنا بروحه القدوس ويظهر محبته لنا، مضيفًا: كثيرون يفقدون الطريق ويفقدون أنفسهم
فالمسيح ممجد فينا عندما نشهد عن نعمة المسيح في حياتنا ونقدم محبة وغفران وعطف ووداعة وتكريس للذات

واستكمل:  عندما نفعل هذا نحن نمجد السيد المسيح ، فأنت تتحمل من أجل اسمه وتعلم إن كل نعمة وبركة تأتي منه وكل شيء صالح يأتي من السيد المسيح شمس البر ولهذا هو ممجد فينا

فيما قدم رئيس الأساقفة الشكر للطوائف الخمسة المشاركة في الأسبوع وللجان التنظيم بمجلس كنائس مصر متمنيًا أن تصل محبة القيادات الكنسية لجميع المسيحيين في كل مكانه.

كنيسة مارمرقس الأرثوذكس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الانبا دانيال الأرثوذكسية رئيس اساقفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

روسيا: تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار.. غيوم ورياح على الإسكندرية (فيديو)

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

ضبط 280 طن أغذية فاسدة وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية