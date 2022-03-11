رئيس الأسقفية يشارك في ختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بـ«مارمرقس المعادي»

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في ختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي استضافته كنيسة مارمرقس القبطية بالمعادي حيث كان في استقباله الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.

وقال رئيس الأساقفة إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة يشكل فرصة للقاء قيادات الطوائف المسيحية في صلاة مشتركة عنوانها المحبة، لافتًا إلى أن الوحدة لا تعني الانصهار داخل كيان واحد.

وشرح رئيس الأساقفة صلاة المسيح من إنجيل يوحنا إصحاح ١٧ قائلًا:

المسيح ممجد فينا من خلال طول الأناة، يدعونا السيد المسيح ونقاوم دعوته، هو يكلمنا طوال الوقت، يكلمنا بروحه القدوس ويظهر محبته لنا، مضيفًا: كثيرون يفقدون الطريق ويفقدون أنفسهم

فالمسيح ممجد فينا عندما نشهد عن نعمة المسيح في حياتنا ونقدم محبة وغفران وعطف ووداعة وتكريس للذات

واستكمل: عندما نفعل هذا نحن نمجد السيد المسيح ، فأنت تتحمل من أجل اسمه وتعلم إن كل نعمة وبركة تأتي منه وكل شيء صالح يأتي من السيد المسيح شمس البر ولهذا هو ممجد فينا

فيما قدم رئيس الأساقفة الشكر للطوائف الخمسة المشاركة في الأسبوع وللجان التنظيم بمجلس كنائس مصر متمنيًا أن تصل محبة القيادات الكنسية لجميع المسيحيين في كل مكانه.