حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الظاهر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالها صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للإعلان عن نشاطها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بانتحال طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة لممارسة نشاطها المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها "عدد 2 هاتف محمول- عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها" وكذا “كارنيه طبيبة بشرية مزور- مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم" كما أمكن ضبط "زوجها- مقيم بالجيزة".

وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها المتهم الثاني.

وبمواجهة الأخير، قرر ما جاء بأقوال المتهمة وأضاف بقيامه بمعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق قيامه باستئجار الوحدات السكنية لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ العرض على النيابة العامة.