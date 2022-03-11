الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت نيابة الظاهر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالها صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للإعلان عن نشاطها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بانتحال طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة لممارسة نشاطها المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها "عدد 2 هاتف محمول- عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها" وكذا “كارنيه طبيبة بشرية مزور- مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم" كما أمكن ضبط "زوجها- مقيم بالجيزة".

وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها المتهم الثاني. 

وبمواجهة الأخير، قرر ما جاء بأقوال المتهمة وأضاف بقيامه بمعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق قيامه باستئجار الوحدات السكنية لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ العرض على النيابة العامة.

نيابة الظاهر 4 أيام صفة طبيبة فيس بوك المباحث الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

روسيا: تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار.. غيوم ورياح على الإسكندرية (فيديو)

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية