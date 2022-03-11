الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدولي للأسماك» ينظم أول معرض لمشروع تمكين بائعات الأسماك في مصر

معرض الاسماك
معرض الاسماك

نظم المركز الدولي للأسماك، المعرض الأول لمشروع تمكين السيدات بائعات الأسماك في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وذلك بمقر نادي الشرقية الرياضي،حيث تم  تنظيم معرض لمنتجات الأسماك لعدد من الفتيات الذين تم اختيارهن للإستفادة من المشروع،بالشراكة مع جمعية صناع الحياة -الشريك المجتمعي- وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالشرقية و المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال.

واحتفل المركز الدولي للأسماك في مصر، بالسيدات بائعات الأسماك في اليوم العالمي للمرأة، عن طريق إقامة معرض لمنتجات الأسماك لعدد (11) سيدة من المستفيدات من المشروع من مراكز (الزقازيق – فاقوس – أبو كبير – الحسينية) بمحافظة الشرقية ،وقد تم تنظيم الاحتفال والمعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية والمجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

وقال الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك بمصر، اإن المشروع هو أحد مشروعات المركز بالشراكة مع جمعية صناع الحياة بالشرقية الشريك المجتمعي، مضيفا أن المشروع يستهدف تعليم السيدات البائعات كيفية تصنيع الأسماك بطرق نظرية وعملية فعالة وتعبئتها وتغليفها، وذلك لتطوير أعمالهن والتوسع فى نشاطهن لتحقيق دخل أكبر ومنتظم، ورفع مستوى معيشتهن،ويركز علي زيادة القيمة المضافة وتنمية سلسلة القيمة الغذائية للأسماك بالإضافة إلي توفير 300 فرصة عمل بدوام كلي من خلال تأسيس 5 شركات ذات قيادة نسائية في مراكز (الزقازيق – فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس).

وأضاف نصر الله، أن المشروع يأتي ضمن جهود المركز  لتمكين المرأة من تملك مشروعها الخاص بهدف تحسين بيئة العمل لبائعات الأسماك بعيداً عن المخاطر اللاتي يتعرضن لها داخل الأسواق، كما يهدف إلى زيادة ربحية بائعات الأسماك من خلال اعتماد أساليب تدريبية ومهنية صحيحة وتطبيق معايير الجودة، حيث بدأ الإعداد للمشروع بالتدريب العملي والنظري، كما تم عقد عدة ندوات وورش عمل  للسيدات بائعات الأسماك لزيادة الوعي المجتمعي والاقتصادي لهن.

-الدولي للأسماك ينظم اول معرض لمشروع تمكين بائعات الأسماك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

«الاتصالات» توقع اتفاق تعاون لمنح الماجستير في تحليل الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية