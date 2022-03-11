«الدولي للأسماك» ينظم أول معرض لمشروع تمكين بائعات الأسماك في مصر

نظم المركز الدولي للأسماك، المعرض الأول لمشروع تمكين السيدات بائعات الأسماك في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وذلك بمقر نادي الشرقية الرياضي،حيث تم تنظيم معرض لمنتجات الأسماك لعدد من الفتيات الذين تم اختيارهن للإستفادة من المشروع،بالشراكة مع جمعية صناع الحياة -الشريك المجتمعي- وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالشرقية و المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال.

واحتفل المركز الدولي للأسماك في مصر، بالسيدات بائعات الأسماك في اليوم العالمي للمرأة، عن طريق إقامة معرض لمنتجات الأسماك لعدد (11) سيدة من المستفيدات من المشروع من مراكز (الزقازيق – فاقوس – أبو كبير – الحسينية) بمحافظة الشرقية ،وقد تم تنظيم الاحتفال والمعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية والمجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

وقال الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك بمصر، اإن المشروع هو أحد مشروعات المركز بالشراكة مع جمعية صناع الحياة بالشرقية الشريك المجتمعي، مضيفا أن المشروع يستهدف تعليم السيدات البائعات كيفية تصنيع الأسماك بطرق نظرية وعملية فعالة وتعبئتها وتغليفها، وذلك لتطوير أعمالهن والتوسع فى نشاطهن لتحقيق دخل أكبر ومنتظم، ورفع مستوى معيشتهن،ويركز علي زيادة القيمة المضافة وتنمية سلسلة القيمة الغذائية للأسماك بالإضافة إلي توفير 300 فرصة عمل بدوام كلي من خلال تأسيس 5 شركات ذات قيادة نسائية في مراكز (الزقازيق – فاقوس – أبو كبير – الحسينية – بلبيس).

وأضاف نصر الله، أن المشروع يأتي ضمن جهود المركز لتمكين المرأة من تملك مشروعها الخاص بهدف تحسين بيئة العمل لبائعات الأسماك بعيداً عن المخاطر اللاتي يتعرضن لها داخل الأسواق، كما يهدف إلى زيادة ربحية بائعات الأسماك من خلال اعتماد أساليب تدريبية ومهنية صحيحة وتطبيق معايير الجودة، حيث بدأ الإعداد للمشروع بالتدريب العملي والنظري، كما تم عقد عدة ندوات وورش عمل للسيدات بائعات الأسماك لزيادة الوعي المجتمعي والاقتصادي لهن.