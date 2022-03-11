الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضايا «تجارة عملة» بـ40 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تجارة عملة
تجارة عملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، بحملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات القاهرة وجنوب سيناء وكفر الشيخ  وبني سويف والبحيرة وسوهاج  وأسيوط والغربية والإسكندرية والدقهلية والشرقية

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قضية بعدد 18 متهم لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت 40٫251٫453 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتي صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

الإدارة العامة جرائم الأموال العامة حملة أمنية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي

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وائل لطفي

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