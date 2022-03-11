حبس «عصابة» استولت على أكثر من مليون جنيه في سطو مسلح بسوهاج

أمر مدير نيابة المنشأة والعسيرات جنوب محافظة سوهاج، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب قيام أفراد التشكيل بسرقة شخصين بالإكراه تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و270 ألف جنيه، وذلك على الطريق الزراعى بدائرة مركز العسيرات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بتقدم شخصين ببلاغ إلى المركز يفيد تعرضهم علمية سرقة بالإكراة تحت تهديد السلاح أثناء تواجدهما على الطريق الزراعى بدائرة مركز العسيرات والإستيلاء منهما على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت المليون جنيه.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والذي قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقاده العقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركزى العسيرات والمنشاه والرائد محمد أبوالعطا رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات.

وقررت النيابة العامة بالمنشاة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حبس 5 أشخاص في اتهامهم بسرقة مليون و270 ألف جنيه من شخصين بالإكراه تحت تهديد السلاح الآلي، على الطريق الزراعي دائرة مركز شرطة العسيرات"صليب. س" 49 سنة سائق، "وعماد. ع" 24 سنة عامل، ويقيمان بناحية الزارة دائرة مركز المنشاة ببلاغ أفادا فيه باعتراض مجهولين يستقلون سيارة نقل حمراء اللون أثناء سيرهما بسيارة ملاكي قيادة الأول على الطريق الزراعي "القاهرة- أسوان" عند مدخل قرية المساعيد دائرة مركز شرطة العسيرات والاستيلاء منهما على مبلغ مليون و270 ألف جنيه تحت تهديد السلاح الآلي، ولاذوا بالفرار.

تم وضع خطة بحث هادفه كان من أهم بنودها تنشيط المصادر السرية وفحص علاقات المجنى عليهما والخلافات مع أخرين واستخدام التقنية الحديثة والتوصل إلى شاهد رؤية وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إسماعيل. خ" 48 سنة سائق، ونجله "مؤمن" 19 سنة عاطل، "أحمد. م" 38 سنة عامل، ويقيمون قرية الشواولة دائرة مركز شرطة المنشاة، "مظهر. م" 41 سنة عامل ويقيم قرية أولاد علي دائرة مركز المنشاة، "محمد. ح" 50 سنة عامل ويقيم قسم حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وأن السيارة المستخدمة في الواقعة ملك المتهم الرابع.

تم استهداف المتهمين من الأول حتى الرابع وضبطهم بمحل إقامتهم دائرة مركز المنشاة، وبحوزتهم بندقيتين آليتين و9 طلقات نارية المستخدمين في الواقعة، واستهدفت مأمورية بقيادة العقيد أحمد عزت، مفتش مباحث مركزي المنشاة والعسيرات تنسيقًا وأمن القاهرة المتهم الخامس في الواقعة وتم ضبطه بمسكنه.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المبالغ التي تمت سرقتها وتم ضبط مليون و22 ألف و800 جنيه المتبقية من حصيلة عملية السرقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.