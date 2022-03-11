محافظ الوادي الجديد: حملات رقابية مكثفة على الأسواق

واجهت محافظة الوادي الجديد، موجة الغلاء التي انتشرت بجميع المحال التجارية والمولات وكذلك التصدي لجشع التجار بعد رفع كافة السلع الغذائية، بسرعة تكثيف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية التي تساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار بالبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك مضاعفة عدد المنافذ في كل قرية لإحداث التوازن في الأسواق والدفع بسيارات متنقله تجوب الشوارع والميادين لمحاربة الغلاء

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الجهات الرقابية والتموين تعمل على قدم وساق لمواجهة موجة الغلاء، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

كما عقد محافظ الوادي الجديد اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيثُ شدد على مراقبة الأسواق لمحاربة غلاء الأسعار، ووجّه بفتح منافذ بيع إضافية في مختلف مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأوقاف والجمعيات التعاونية لطرح الخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، والمتابعة الدائمة لجودة المخابز، والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وكفاية الأرصدة الموجودة منها بالمخازن للاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أنه سيتم تفعيل منافذ للخضر والفاكهة لا تهدف للربح بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزارعين، مؤكدًا على المتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.