مستشار البرهان: الإمارات شريك استراتيجي يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان

أكد العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص بلاده على استمرار وترقية العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن "أبو هاجة" قوله " إن دولة الإمارات شريك استراتيجي يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى الإمارات، التي وصلها أمس، تهدف إلى بناء وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاور المتواصل بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مشتركا وتعاونا استراتيجيا، مبينا أن الزيارة ستناقش الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "أبو هاجة" نعمل على بلورة رؤية مشتركة لتعاون البلدين اقتصاديا وسياسيا في كل المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وفي الشهر الماضي، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في قصر الشاطئ بأبوظبي، سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، حضر خلالها الاحتفال باليوم الوطني لبلاده الذي أقيم السبت، في جناحها المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الشيخ محمد بن زايد رحب في بداية اللقاء برئيس جنوب السودان، واستعرض معه مختلف جوانب علاقات البلدين الصديقين، وآليات تنميتها لمصلحة التنمية والازدهار فيهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومشاركة جمهورية جنوب السودان فيه، وأهمية هذه المشاركة في عرض رؤاها وأفكارها عن المستقبل.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السلام الذي جرى توقيعه خلال يناير الماضي، الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة لدولة جنوب السودان، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية، من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة.