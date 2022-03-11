200 وفاة يوميا.. وزير الصحة الألماني: وضع كورونا صار حرجا مجددا

حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، من التراخي قبل الرفع المزمع لقيود كورونا في ألمانيا.

وقال "لاوترباخ"، اليوم الجمعة، في برلين في إشارة إلى الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا، "الوضع من الناحية الموضوعية أسوأ بكثير مما تبدو عليه الأجواء"، واصفا الوضع بأنه حرج، معارضا التقديرات بأن متحور أوميكرون أكثر اعتدالا، وقال: "لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن وضع يموت فيه ما بين 200 و 250 شخصا يوميا"، مضيفا أن هذا الوضع لا يمكن احتماله ويحتاج إلى رد فعل.

ودافع وزير الصحة الألماني عن اللوائح الجديدة التي اقترحتها الحكومة الاتحادية لمزيد من الإجراءات الوقائية المحتملة بعد الربيع، وبحسب مسودة للوائح الجديدة ، سيُتاح للولايات إمكانية اتخاذ تدابير أساسية عامة وخيارات أخرى للتدخل عند ظهور بؤر للتفشي.

وتأتي المسودة على خلفية قرار من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، برفع جميع القيود واسعة النطاق المفروضة على الحياة العامة بحلول 20 مارس الجاري.

واعتبر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا بأنه مشوب بالتوتر، مطالبا بتوخي الحذر الشديد.

وقال "فيلر"، "لا يزال الكثير من الناس يمرضون بمسارات خطيرة من كورونا، ولا يزال الكثير من الناس يموتون بسبب هذا المرض، ويعانون من عواقب طويلة المدى لفيروس كوفيد".

وعلى خلفية العدد المتزايد من الإصابات مؤخرا، لفت "فيلر" الانتباه مرة أخرى إلى نسبة الإصابات المتزايدة باستمرار من النوع الفرعي لأوميكرون، الذي ينتشر بصورة أسهل، مشيرا إلى أن ضغط العدوى لا يزال مرتفعا للغاية.



وسجل معهد "روبرت كوخ"، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم التاسع على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1439، مقابل 5ر1388 أمس الخميس.

وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر1196، وقبل شهر 1472.2 وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 252 ألفا و836 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 217 ألفا و593 حالة يوم الجمعة الماضي.

وكان المعهد سجل أمس رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بألمانيا، بواقع 262 ألفا و752 حالة.