الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تحذر الهند بسبب جسم طائر غامض

جسم طائر غامض
جسم طائر غامض

حذرت باكستان، اليوم الجمعة، نيودلهي من عواقب وخيمة، بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيانٍ، إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد اليوم الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي. 

وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند، في البيان، قائلة: "إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا".

وخاضت الدولتان المسلحتان نوويًا ثلاثة حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على عجل في وقت متأخر مساء أمس الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني بابار افتخار: "في التاسع من مارس رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسما يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية".

وأضاف أن الجيش ليس متأكدًا من طبيعة هذا الجسم، الذي قال إنه تحطم بالقرب من مدينة ميان تشانو الشرقية بينما كان قادمًا من مدينة سيرسا الواقعة في إقليم هاريانا غرب الهند، وطالبت باكستان الهند أيضًا بإطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.

وقال افتخار: "تسبب مسار هذا الجسم الطائر في تعريض العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في كل من المجالين الجويين الهندي والباكستاني للخطر، كما هدد حياة البشر وعرض ممتلكاتهم للخطر".

وذكر مسئول من القوات الجوية الباكستانية، في المؤتمر الصحفي، أن الجسم يخضع للتحليل الجنائي، وإن النتائج الأولية أشارت إلى أنه صاروخ أرض- أرض أسرع من الصوت، لكنه لم يكن مزودا بأسلحة.

وأضاف أن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم، وقطع مسافة 124 كيلومترا داخل المجال الجوي الباكستاني قبل أن يتحطم.

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