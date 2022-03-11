غلق لجان انتخابات «المهندسين» بالقاهرة لأداء صلاة الجمعة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، غلق اللجان الانتخابية لمدة نصف ساعة، وذلك لأداء صلاة الجمعة.

ووفرت اللجنة، خطيبًا للصلاة، وكان موضوع الخطبة، عن الشهادة في سبيل الله، ومكانة الشهيد وفضله وثوابه.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، أمام جموع المهندسين في كل محافظات مصر لحسم جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

وتجري الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.

كما تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر استمرار الاقتراع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ووجهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، المقرر عقدها اليوم الجمعة، بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأكد المهندس هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقًا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية.

وبلغ عدد المشاركين في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسًا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتًا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوتا بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتا بنسبة 24%.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة الدكتور هاني محمود، نتائج المرحلة الثانية التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس كاملة، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة رسميًا على منصب النقيب العام بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، وذلك يوم الجمعة المقبل 11 مارس.