الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تسجل 8238 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

التشيك
التشيك

 أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم، تسجيل 8 آلاف و238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.


وذكر راديو (براغ الدولي) أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بمقدار 164 حالة مقارنة بتلك التي تم تسجيلها خلال نفس اليوم من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس التي تتطلب دخول المستشفيات وكذلك التي تحتاج إلى وحدات الرعاية المركزة.


يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى 3 ونصف مليون إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 38 ألف حالة وفاة.

وزارة الصحة التشيكية كورونا المستجد كوفيد الصحة التشيك

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