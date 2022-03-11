«ذا ناشونال» تسلط الضوء على معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الضوء على افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ 89 بحديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة، والذي من المقرر أن يستمر حتى ٣١ مارس الجاري، مشيرة إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، ويعد من أحد أكثر الأحداث السنوية إبهارًا وجذابًا للزوار في مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم الذي يقام في حديقة الأورمان النباتية التاريخية التي تبلغ مساحتها 28 فدانًا، منذ إطلاقها رسميًا لأول مرة كحدث سنوي في عام 1934.

وذكرت الصحيفة: "يجذب المعرض مجموعة واسعة من الزوار، بما في ذلك العائلات والشباب، ويأمل العارضون في تحويل هذه الزيارات إلى مبيعات لهم، حيث يعتمد الكثيرون على هذا المعرض لتحقيق أكبر مبيعاتها هذا العام".

وقال منصور عطية، أحد العارضين، في حديثه لـ " ذا ناشونال": "يعد المعرض مركزًا وملتقى للمتخصصين والمنتجين المهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، لعرض منتجاتهم"، مشيرًا إلى مشاركته في المعرض على مدار 29 عامًا مضت.

وأضاف: "الكثير من الزوار يأتون هنا للاستمتاع بالجو والهروب من الضوضاء.. أعتقد أن الكثير من الناس يستمتعون بالتواجد حول العديد من النباتات الملونة التي منها لا يمكنهم رؤيتها في أي مكان آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المزارعين في حديقة الأورمان متخصصون في زراعة أشجار البونساي اليابانية، والتي لا يمكن العثور عليها إلا في الحدائق الخاصة فقط.

وذكرت أن عامل الجذب الرئيسي لمعرض الزهور هو حديقة الأورمان التاريخية القديمة التي بناها الخديوي إسماعيل في عام 1875 وكانت جزءً من قصر الخديوي، وتم تصميمها من قبل منسق الحدائق الفرنسي الشهير جان بيير باريليه.

وتعد حديقة الأورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مُقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتي.