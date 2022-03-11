الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشونال» تسلط الضوء على معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الضوء على افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ 89 بحديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة، والذي من المقرر أن يستمر حتى ٣١ مارس الجاري، مشيرة إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، ويعد من أحد أكثر الأحداث السنوية إبهارًا وجذابًا للزوار في مصر. 

ولفتت الصحيفة إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم الذي يقام في حديقة الأورمان النباتية التاريخية التي تبلغ مساحتها 28 فدانًا، منذ إطلاقها رسميًا لأول مرة كحدث سنوي في عام 1934.

وذكرت الصحيفة: "يجذب المعرض مجموعة واسعة من الزوار، بما في ذلك العائلات والشباب، ويأمل العارضون في تحويل هذه الزيارات إلى مبيعات لهم، حيث يعتمد الكثيرون على هذا المعرض لتحقيق أكبر مبيعاتها هذا العام". 

وقال منصور عطية، أحد العارضين، في حديثه لـ " ذا ناشونال": "يعد المعرض مركزًا وملتقى للمتخصصين والمنتجين المهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، لعرض منتجاتهم"، مشيرًا إلى مشاركته في المعرض على مدار 29 عامًا مضت. 

وأضاف: "الكثير من الزوار يأتون هنا للاستمتاع بالجو والهروب من الضوضاء.. أعتقد أن الكثير من الناس يستمتعون بالتواجد حول العديد من النباتات الملونة التي منها لا يمكنهم رؤيتها في أي مكان آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المزارعين في حديقة الأورمان متخصصون في زراعة أشجار البونساي اليابانية، والتي لا يمكن العثور عليها إلا في الحدائق الخاصة فقط.

وذكرت أن عامل الجذب الرئيسي لمعرض الزهور هو حديقة الأورمان التاريخية القديمة التي بناها الخديوي إسماعيل في عام 1875 وكانت جزءً من قصر الخديوي، وتم تصميمها من قبل منسق الحدائق الفرنسي الشهير جان بيير باريليه. 

وتعد حديقة الأورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مُقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتي.

معرض زهور الربيع حديقة الاورمان المزارعين حديقة الأورمان التاريخية الربيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

بسبب الثأر.. إعدام 3 قتلوا 4 شبان في أوسيم الجيزة

استعانت به لإصلاح شقتها فسرق مجوهراتها فى «قصر النيل»

تشميع 6 مقاه وتغريم 4 منشأت ورفع 75 إشغالا في حملات بالإسكندرية

«مهندسو الإسكندرية» يختارون النقيب العام في انتخابات المرحلة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية