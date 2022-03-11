الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحفل الموسيقي اليمني بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو محمد القحوم

مايسترو
مايسترو

اقيم مساءُ الخميس، العاشر من مارس، حفلُ نغم يمني على ضفاف النيل بقيادة المؤلف الموسيقي المايسترو محمد القحوم، في دار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة. 

الحفل قدمته وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ومؤسسة حضرموت للثقافة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

قُدم خلال حفلة القاهرة، التي حملت عنوان نغم يمني على ضفاف النيل، تسع مقطوعات موسيقية مستوحاة من التراث اليمني والمصري، واُستخدمت فيها بعض الآلات الموسيقية اليمنية والمصرية التقليدية، مثل المدروف والسمسمية والإيقاعات التقليدية والربابة المصرية وغيرها من الآلات.

IMG-20220311-WA0005

قام بتأليف المقطوعات المؤلف الموسيقي اليمني محمد القحوم، والذي قاد أكثر من مائة وعشرين عازفاً يمنياً ومن جنسيات أخرى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي يُعد أحد أكبر المسارح في الشرق الأوسط. يُذكر أن العمل على تلك المقطوعات استغرق أكثر من عامين، كما استغرق التحضير للحفلة أكثر من ستة أشهر.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، بالحاضرين، وقال "إن هذا الاحتفال الفني إنما يعكس عشق الشعب اليمني للسلام، وهو دليل إضافي على حيوية وعظمة هذا الشعب" وأضاف: "هذا الحفل الكبير سيساهم في إبراز الوجه المشرق لليمن، بأدبه و فنه وموسيقاه وفنانيه، وهي الصورة البهية التي عرفها عنا العالم على مر العصور".

IMG-20220311-WA0004

كما تقدّم الإرياني بالشكر الجزيل للاشقاء في جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكر وزارة الثقافة المصرية، و دار الأوبرا المصرية، ومؤسسة حضرموت للثقافة، و المايسترو اليمني محمد القحوم على تأليف المقطوعات الموسيقية المستوحاة من التراث اليمني.

هذا وقد عبر المؤلف الموسيقي وقائد الفرقة الموسيقية محمد القحوم عن امتنانه الشديد للجهود التي بذلتها وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، متمثلة في معالي الوزير الاستاذ معمر الارياني، و معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدائم، ودار الأوبرا المصرية متمثلة في د مجدي صابر، وجميع الجهات  والشخصيات المصرية واليمنية.

IMG-20220311-WA0003

كما قدم القحوم شكراً خاصة لفريقه، من إداريين وفنيين، ومؤسسة حضرموت للثقافة، وكل من ساهم في إنجاح العمل.

وأشار القحوم إلى أن مشروع السمفونيات التراثية لا يزال في بداية مشواره، ولا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لتحقيق هذا الطموح، والمتمثل في دعم ونشر الموسيقى والغناء التراثي من جميع البلدان وليس اليمن فقط. كما عبّر القحوم عن سعادته بتقديم الحفلة الثانية للمشروع في "صرح عريق بحجم دار الأوبرا المصرية".

IMG-20220311-WA0002

وأكدت الدكتورة تقوى العبد، في كلمة عن مؤسسة حضرموت للثقافة، أن من أهداف المؤسسة الاهتمام بـ "التنمية الثقافية للإنسان والمجتمع التي لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإن من أهداف هذه التنمية التي تضمنها النظام الداخلي اكتشاف المواهب الأدبية، ودعم إبداعات المثقفين، وتنمية المهارات، وحفظ التراث وتعزيزه. ودعم القيم الثقافية الإنسانية." كما عبّرت الدكتورة تقوى العبد عن عميق الشكر والامتنان لجميع الجهات اليمنية والمصرية التي ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح هذا الحفل.

IMG-20220311-WA0006

تجدر الإشارة إلى أن حفلة نغم يمني على ضفاف النيل هي الحفلة الثانية التي ينفذها مشروع السيمفونيات التراثية الذي يديره المؤلف الموسيقي محمد القحوم، وذلك عقب حفلة العام 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي حملت عنوان "أمل من عمق الألم". وهدفت هذه الفعاليات إلى تقديم صورة جميلة ومختلفة عن اليمن، كما يهدف المشروع بشكل عام إلى تعزيز ونشر المورثات الموسيقية والغنائية.

حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية و رجال الأعمال والمثقفين من اليمن ومصر والمملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية ومن دول ومؤسسات أخرى.

وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة المصرية مسر التعاون العاشر دار الأوبرا المصري منيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

بسبب الثأر.. إعدام 3 قتلوا 4 شبان في أوسيم الجيزة

استعانت به لإصلاح شقتها فسرق مجوهراتها فى «قصر النيل»

تشميع 6 مقاه وتغريم 4 منشأت ورفع 75 إشغالا في حملات بالإسكندرية

«مهندسو الإسكندرية» يختارون النقيب العام في انتخابات المرحلة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية