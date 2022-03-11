4194 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 آلاف و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 42 مليونا و984 ألفا و261 إصابة.

وأفادت الوزارة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الجمعة - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 515 ألفا و714 شخصا، بعد وفاة 255 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن 6 آلاف و208 حالات تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و426 ألفا و328 شخصًا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 42 ألفا و219 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.