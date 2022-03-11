سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه للشراء والبيع الجمعة 11-3-2022

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة استقرار خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، أول أيام الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15,72 جنيه، فى ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستقرار السوق المصرفية تجنبا لأية تأثيرات أو إرتفاع معدلات التضخم وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بمحافظات مصر، مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء، خاصة بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي.



- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الجمعة، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

- سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر



فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في فروع بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

- سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

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- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضا شهد بنك الإسكندرية استمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم.

- أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,64 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,64 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.